Starsand Island apparentemente oggetto di 'lodi bombing', dato che lo sviluppatore chiede "è una sorta di eccessiva elogio come attacco?"

Quando i fan trovano qualcosa anche solo di marginale che non gradisce in un videogioco, spesso può portare al 'review-bombing', un presupposto in cui una grande parte della community si riunisce per dare a un progetto punteggi e feedback irragionevolmente bassi. Questo non è affatto il caso in questa situazione, poiché uno sviluppatore sembra essere di fronte a quello che è stato definito 'praise-bombing'.

Seed Sparkle Lab, il creatore di Starsand Island, ha pubblicato una dichiarazione su Steam in cui commenta quello che considera un attacco che usa la lode come arma. L'idea è che qualcuno sembri usare bot o IA per comprare copie di Starsand Island, giocare per qualche minuto e poi lasciare una recensione molto positiva sul gioco su Steam, prima di rimborsare il titolo poco dopo. Non è una teoria confermata dal Seed Sparkle Lab, ma come dice lo sviluppatore:

"Non abbiamo prove concrete, ma sembra che qualcuno possa farlo intenzionalmente. Ciò che rende tutto ancora più sconcertante è che questo approccio non è economico, dato che lasciare una recensione richiede l'acquisto del gioco. (Abbiamo poi scoperto che alcuni di questi account hanno rimborsato il gioco dopo aver pubblicato le loro recensioni.)"

Lo studio ha descritto questa situazione strana come qualcosa che usa "l'eccessivo elogio come attacco" e che vuole che chiunque stia facendo questo smetta così da poter "concentrarsi sulla costruzione di un buon prodotto e offrire ai giocatori che amano davvero il nostro gioco un'esperienza migliore." Lo studio conclude con "per favore, lasciateci concentrarci sul realizzare il nostro gioco in pace. Non rappresentiamo una minaccia per nessuno."

Da quando è stato presentato questo appello, lo sviluppatore ha pubblicato un'altra dichiarazione in cui parla dei piani che ha per Starsand Island e di come, in risposta al feedback genuino della community, stia esaminando la mancanza di doppiaggio e contenuti narrativi, il clipping dei modelli e i controlli rigidi, e altro ancora.