Starsand Island è la definizione di soulful e verrà lanciato a febbraio 2026

Uno dei titoli apparsi durante l'evento Tokyo Game Show recentemente concluso da Microsoft è stato Starsand Island. Era stato precedentemente annunciato sia per PC che per PlayStation 5, ma ora è stato confermato ufficialmente anche per Xbox Series S/X.

Questo è l'ennesimo titolo del popolarissimo genere di simulazione di vita, ma con un tocco unico in cui risiedi su una casa galleggiante. Bisogna poi renderlo veramente vivibile al suono della natura e dello sciabordio dell'acqua. L'acqua è una parte importante del gioco, in quanto puoi anche costruire il tuo acquario per creare un ecosistema davvero magnifico.

Durante l'evento, Starsand Island ha finalmente ottenuto una data di uscita confermata e verrà rilasciato il 1° febbraio. Puoi dare un'occhiata al nuovissimo trailer qui sotto per quello che sembra essere un gioco più accogliente della maggior parte.