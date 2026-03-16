Stati Uniti e Cina tengono colloqui commerciali a Parigi in vista del vertice Trump-Xi

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Alti funzionari economici degli Stati Uniti e della Cina si sono incontrati a Parigi questo fine settimana per negoziare volti a spianare la strada a un vertice previsto tra Donald Trump e Xi Jinping entro la fine del mese a Pechino.

Le discussioni sono state guidate dal Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent e dal Vice Premier cinese He Lifeng. I colloqui si sono concentrati su importanti controversie economiche, tra cui i dazi, la fornitura cinese di minerali di terre rare ai produttori statunitensi, i controlli americani sulle esportazioni di beni high-tech e gli acquisti cinesi di prodotti agricoli statunitensi.

I funzionari si sono riuniti per più di sei ore presso la sede dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, con le trattative che proseguivano. Gli analisti affermano che le aspettative per una grande svolta rimangono basse, ma entrambe le parti cercano di mantenere la stabilità nelle relazioni tra le due maggiori economie mondiali prima dell'incontro dei leader.