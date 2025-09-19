Steam abbandonerà presto il supporto per il sistema operativo Windows a 32 bit

HQ

All'inizio di quest'anno, abbiamo riportato le notizie che hanno rivelato su quali sistemi operativi la maggior parte degli utenti Steam accedeva alla piattaforma. Naturalmente, Windows era il preferito, ma l'array di quale versione di Windows utilizzato era più vario. L'altra cosa su cui tutti erano d'accordo era che l'edizione a 64 bit di Windows era l'opzione giusta, con 32 bit utilizzati da una parte molto, molto piccola della base di utenti.

Valve si è ora reso conto che continuare a supportare Windows a 32 bit è uno sforzo inutile e ha deciso di abbandonare il supporto di Steam per il sistema operativo. Il motivo è semplicemente che una base di utenti così piccola utilizza ancora il sistema operativo che non vale la pena supportarlo ulteriormente.

"Windows 10 a 32 bit è l'unica versione a 32 bit attualmente supportata da Steam ed è in uso solo sullo 0,01% dei sistemi segnalati attraverso lo Steam Hardware Survey."

Il tramonto avverrà ufficialmente il 1° gennaio 2026 e, una volta completato, possiamo ancora aspettarci che Windows 10 a 64 bit sia supportato. Allo stesso modo, in vista di questa modifica, l'edizione a 32 bit non riceverà ulteriori aggiornamenti.

Valve conclude: "Questa modifica è necessaria poiché le funzionalità principali di Steam si basano su driver di sistema e altre librerie che non sono supportate nelle versioni a 32 bit di Windows. Le versioni future di Steam funzioneranno solo sulle versioni a 64 bit di Windows. Incoraggiamo vivamente tutti gli utenti Windows a 32 bit ad aggiornare il prima possibile".