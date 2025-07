Steam prende una posizione più dura contro i giochi NSFW, con "certi tipi" di contenuti per adulti cancellati dal suo negozio

HQ

Steam ha aggiunto una nuova regola che non consente giochi che violano le regole e gli standard stabiliti dai processori di pagamento, dalle reti di carte e dai fornitori di servizi Internet, con particolare riferimento a "alcuni tipi di contenuti per soli adulti".

Secondo SteamDB, questo ha già portato alla rimozione di alcuni giochi NSFW dalle vetrine di Steam. Giochi come Incest Tales: Webcam Daughter non sono esattamente una perdita per il mondo, ma si teme che questo possa passare dai giochi per adulti più estremi sulla piattaforma a qualsiasi cosa che contenga un sentore di sesso o argomenti tabù.

Questa nuova regola è stata fatta principalmente per placare i circuiti di carte di credito, a quanto pare, con SteamDB che sottolinea che è possibile che PayPal abbia contestato il tipo di contenuto disponibile sulla piattaforma di Steam poiché gli utenti di alcune regioni non erano stati in grado di utilizzarlo per giorni prima di questa sentenza. Valve probabilmente si schiererà sempre con i fornitori di servizi di pagamento in casi come questi, poiché poche aziende come Visa e MasterCard sono a proprio agio con l'idea che il loro servizio venga utilizzato per pagare contenuti per adulti estremi. Inoltre, semplicemente non ci sono abbastanza persone che creeranno una protesta per i giochi NSFW, specialmente quelli che presentano argomenti tabù come l'incesto.