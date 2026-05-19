Steam rimuove le etichette NSFW e Mature con cambiamenti radicali ai tag Store
Liberati di tutte quelle cose da adulti e aggiungi qualche amico peloso sano!
Aspettatevi grandi cambiamenti alle etichette che vedete sulla pagina dello Steam Store di un gioco d'ora in poi, dato che la piattaforma digitale di Valve ha annunciato importanti cambiamenti ai tag dello Steam Store. Ne hanno rimossi 28, aggiunto 17 tag e modificato altri per rendere più riconoscibili le etichette che si vedono applicate ai giochi.
È facile capire perché molti dei 28 tag siano stati rimossi, dato che Steam identifica problemi con certi tag che si sovrappongono, sono troppo restrittivi o non sono abbastanza chiari su cosa significhino. I tag 'Maturo' e 'NSFW', ad esempio, si sovrappongevano troppo a 'Gore', 'Violento' e 'Contenuto Sessuale', senza chiarire cosa significassero. Potresti voler giocare a un gioco NSFW cruento, ma potresti non volerlo, ad esempio, un gioco per gooner con contenuti sessuali.
Alcune etichette di grandi marchi sono state anche rimesse. Dungeons & Dragons, Games Workshop e Warhammer 40K sono stati rimossi dallo Steam Store, probabilmente affinché i giochi legati a quei marchi potessero essere identificati per genere, piuttosto che semplicemente per l'IP a cui sono associati.
Per quanto riguarda i tag aggiunti, vediamo che c'è un focus piuttosto significativo sugli amici pelosi, dato che Zoo, Animali, Lupi e Capybara sono stati tutti aggiunti come nuovi tag. Ora ci sono anche tag per i giochi Wuxia e Xianxia, che annunciano l'arrivo di grandi giochi provenienti da importanti sviluppatori cinesi. Dai un'occhiata alla lista completa dei nuovi tag qui sotto:
- Bullet Heaven - L'opposto di Bullet Hell; Concentrati sui potenziamenti mentre attacchi automaticamente orde di nemici
- Desktop Companion - Giochi che usano solo una parte dello schermo e ti fanno compagnia mentre fai altre cose
- Organizzazione - Riordinare, disfare o disimballare, posizionando con cura gli oggetti negli spazi virtuali
- Pulizia - Rimozione soddisfacente di sporco e sporco dagli oggetti
- Decorazione - Collocazione creativa di mobili e altri oggetti
- Wuxia - Avventura fantasy storica che presenta arti marziali, sette rivali e qi interno
- Xianxia - Avventura fantasy focalizzata sulla coltivazione di poteri e forza soprannaturali
- Blocchi cadenti - Disposto, ruota e posizionamento dei blocchi dall'alto
- Spionaggio - Spionaggio o acquisizione segreta di informazioni preziose
- Samurai - Guerrieri giapponesi noti soprattutto per le katana, la lealtà e l'autodisciplina
- Zoo - Prendersi cura ed esporre un parco pieno di animali selvatici
- Lupi - Conosciuti anche come Canis Lupus
- Capybara - La specie di roditore più grande e forse più adorabile
- Animali - carini e pelosi, o grandi e terrificanti e tutto ciò che sta in mezzo
- Setta - Piccoli gruppi con estrema devozione a una persona, una cosa o una credenza
- Poker - Pesca, scommette e bluffa
- Apprendimento delle lingue - Apprendere e insegnare nuove lingue
I tag modificati sono di fatto tag che non sono stati rimossi, ma hanno avuto la formulazione cambiata. Ad esempio, Pool ora è Billiards, perché associato a giochi che coinvolgevano una piscina. Conversation è stato rinominato in Dialogo Intenso. Ancora una volta, tutto ruota attorno a quella chiarezza aggiuntiva. Dai un'occhiata anche ai tag rimossi e modificati qui sotto:
RIMOSSO:
- Visione 3D
- Ambient
- America
- Sangue
- Crowdfunding
- Cult Classic
- Documentario
- Dramma
- Dungeons & Dragons
- Elettronica
- Esperienza
- Feature Film
- Straniero
- GameMaker
- Games Workshop
- Illuminati
- Kickstarter
- LEGO
- Capolavoro
- Maturo
- Film
- Narrazione
- NSFW
- Roguevania
- RPGMaker
- Warhammer 40K
- Pubblicazione web
- Ben scritto
MODIFICATO:
- "Clicker" è stato rinominato in "Incrementale" per catturare l'essenza più ampia dei giochi che si concentrano sull'aumento dei numeri.
- "Conversation" è stato rinominato in "Dialogue Heavy" per chiarezza
- Abbiamo creato alcuni tag al plurale per abbinarli ad altri tag: Cani, Volpi, Vampiri, Elfi, Nani e Assassini
- "Pool" è stato usato in modo umoristico ai giochi con piscina, quindi abbiamo rinominato questo in "Billiards", che è il termine generale per tutti i giochi giocati con i biglietti
- Fondere "Jet" in "Flight", poiché il termine "Jet" non era abbastanza unico.
- Unendo "Implacabile" in "Difficile" poiché questi termini si sovrappongono principalmente nell'uso e nell'intento