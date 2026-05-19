Steam rimuove le etichette NSFW e Mature con cambiamenti radicali ai tag Store

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Aspettatevi grandi cambiamenti alle etichette che vedete sulla pagina dello Steam Store di un gioco d'ora in poi, dato che la piattaforma digitale di Valve ha annunciato importanti cambiamenti ai tag dello Steam Store. Ne hanno rimossi 28, aggiunto 17 tag e modificato altri per rendere più riconoscibili le etichette che si vedono applicate ai giochi.

È facile capire perché molti dei 28 tag siano stati rimossi, dato che Steam identifica problemi con certi tag che si sovrappongono, sono troppo restrittivi o non sono abbastanza chiari su cosa significhino. I tag 'Maturo' e 'NSFW', ad esempio, si sovrappongevano troppo a 'Gore', 'Violento' e 'Contenuto Sessuale', senza chiarire cosa significassero. Potresti voler giocare a un gioco NSFW cruento, ma potresti non volerlo, ad esempio, un gioco per gooner con contenuti sessuali.

Alcune etichette di grandi marchi sono state anche rimesse. Dungeons & Dragons, Games Workshop e Warhammer 40K sono stati rimossi dallo Steam Store, probabilmente affinché i giochi legati a quei marchi potessero essere identificati per genere, piuttosto che semplicemente per l'IP a cui sono associati.

Per quanto riguarda i tag aggiunti, vediamo che c'è un focus piuttosto significativo sugli amici pelosi, dato che Zoo, Animali, Lupi e Capybara sono stati tutti aggiunti come nuovi tag. Ora ci sono anche tag per i giochi Wuxia e Xianxia, che annunciano l'arrivo di grandi giochi provenienti da importanti sviluppatori cinesi. Dai un'occhiata alla lista completa dei nuovi tag qui sotto:



Bullet Heaven - L'opposto di Bullet Hell; Concentrati sui potenziamenti mentre attacchi automaticamente orde di nemici



Desktop Companion - Giochi che usano solo una parte dello schermo e ti fanno compagnia mentre fai altre cose



Organizzazione - Riordinare, disfare o disimballare, posizionando con cura gli oggetti negli spazi virtuali



Pulizia - Rimozione soddisfacente di sporco e sporco dagli oggetti



Decorazione - Collocazione creativa di mobili e altri oggetti



Wuxia - Avventura fantasy storica che presenta arti marziali, sette rivali e qi interno



Xianxia - Avventura fantasy focalizzata sulla coltivazione di poteri e forza soprannaturali



Blocchi cadenti - Disposto, ruota e posizionamento dei blocchi dall'alto



Spionaggio - Spionaggio o acquisizione segreta di informazioni preziose



Samurai - Guerrieri giapponesi noti soprattutto per le katana, la lealtà e l'autodisciplina



Zoo - Prendersi cura ed esporre un parco pieno di animali selvatici



Lupi - Conosciuti anche come Canis Lupus



Capybara - La specie di roditore più grande e forse più adorabile



Animali - carini e pelosi, o grandi e terrificanti e tutto ciò che sta in mezzo



Setta - Piccoli gruppi con estrema devozione a una persona, una cosa o una credenza



Poker - Pesca, scommette e bluffa



Apprendimento delle lingue - Apprendere e insegnare nuove lingue



I tag modificati sono di fatto tag che non sono stati rimossi, ma hanno avuto la formulazione cambiata. Ad esempio, Pool ora è Billiards, perché associato a giochi che coinvolgevano una piscina. Conversation è stato rinominato in Dialogo Intenso. Ancora una volta, tutto ruota attorno a quella chiarezza aggiuntiva. Dai un'occhiata anche ai tag rimossi e modificati qui sotto:

RIMOSSO:



Visione 3D



Ambient



America



Sangue



Crowdfunding



Cult Classic



Documentario



Dramma



Dungeons & Dragons



Elettronica



Esperienza



Feature Film



Straniero



GameMaker



Games Workshop



Illuminati



Kickstarter



LEGO



Capolavoro



Maturo



Film



Narrazione



NSFW



Roguevania



RPGMaker



Warhammer 40K



Pubblicazione web



Ben scritto



MODIFICATO: