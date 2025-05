Stellan Skarsgård era "molto spaventato" all'idea di fare il suo monologo su Andor

HQ

Ci sono molti momenti memorabili in Andor, ma pochi spiccano tanto quanto il monologo di Luthen Rael di Stellan Skarsgård in cui parla di tutto ciò che ha sacrificato per il sogno della Ribellione.

Parlando di recente con Moovy TV, Skarsgård ha rivelato di essere nervoso quando è entrato in quel monologo, a causa della forza del dialogo. "Non volevo rovinare tutto", ha detto. "Non si tratta di ricordare le battute, si tratta di mettersi sulla strada giusta... Puoi entrare e arrivare in prima linea e [renderti conto] di essere sulla strada sbagliata e poi è".

"Avevo molta paura di fare quel monologo perché era così bello", ha detto. Skarsgård ha impiegato ben 10 riprese per ottenere il monologo giusto, ma i fan probabilmente sarebbero d'accordo sul fatto che ci sia riuscito.

Skarsgård ha anche detto che dopo un recente ictus, al giorno d'oggi deve avere delle linee nell'orecchio in modo da non rovinarle. Punti bonus per aver attraversato tutto questo ed essere ancora in grado di inchiodare grandi scene come questa.