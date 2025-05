Stellar Blade 2 confermato, in uscita prima del 2027

HQ

Shift Up ha annunciato che un sequel di Stellar Blade è in fase di sviluppo, con un lancio previsto entro due anni. Questo secondo il loro rapporto trimestrale, in cui il gioco è elencato come parte delle loro iniziative future.

Stellar Blade è diventato rapidamente un enorme successo di vendite quando è stato rilasciato per PlayStation 5 l'anno scorso, il che ha anche reso il suo produttore una delle persone più ricche di tutta la Corea del Sud. Oltre al sequel, Shift Up sta anche lavorando a un nuovo progetto che internamente chiamano Project Witches.

Il prossimo è il tanto atteso lancio del gioco su PC, che avverrà l'11 giugno, completo di tutta una serie di nuove funzionalità e aggiornamenti per coloro che hanno un computer abbastanza potente.

Cosa speri di vedere di più in Stellar Blade 2 ?