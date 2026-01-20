Stellar Blade concept art del sequel conferma la posizione del prossimo gioco

HQ

Considerando il grande successo di Stellar Blade al suo lancio nel 2024, praticamente nessuno ha sorpreso quando lo sviluppatore Shift Up ha confermato che un sequel era in sviluppo. Potrebbe passare ancora un po' di tempo prima di vedere il sequel in pieno regime, ma sembra che sappiamo dove sarà ambientata la prossima avventura di Eve.

Come pubblicato sui social media dall'account ufficiale di Stellar Blade, vediamo concept art di una città fatiscente con edifici di appartamenti imponenti, così alti che il terreno sottostante è quasi impossibile da vedere. Immediatamente, i fan collegarono questa località a Chongqing, una grande città cinese. Questo è stato poi confermato come l'intento dietro il pezzo da Shift Up.

Questo significa che quasi certamente ci stiamo dirigendo verso la Cina - o, più precisamente, la sua versione post-apocalittica - in Stellar Blade 2. Non si sa se questa sia la nostra unica sede principale, ma negli ultimi anni abbiamo visto molto successo sia con giochi ambientati in Cina che con una grande sede cinese. Questa tendenza probabilmente continuerà, quindi è chiaro perché Shift Up avrebbe optato per questa nuova ed entusiasmante ambientazione.

Il seguito di Stellar Blade è in sviluppo attivo.