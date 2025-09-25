Gamereactor

Stephen King conia un nuovo soprannome a Donald Trump

L'acclamato romanziere si è rivolto ai social media per sostenere che Trump prende di mira i discorsi che personalmente non gli piacciono, piuttosto che difendere la vera libertà di espressione.

Dopo una sospensione di una settimana, il Jimmy Kimmel Live! è ufficialmente tornato, e Jimmy Kimmel è tornato con un messaggio mirato sul valore della libertà di espressione. Ora, Stephen King ha risposto a Donald Trump per le recenti affermazioni del presidente sulla libertà di parola, etichettandolo con un nuovo soprannome pungente. L'acclamato romanziere si è rivolto ai social media per sostenere che Trump prende di mira i discorsi che personalmente non gli piacciono, piuttosto che difendere la vera libertà di espressione. In un post che ha rapidamente guadagnato terreno, King ha soprannominato Trump "Trumpty-Dumpty", riferendosi agli attacchi del presidente ai media che ritiene ostili. Le osservazioni di King seguono le critiche diffuse da parte di giornalisti e commentatori, che insistono sul fatto che la libertà di stampa è legalmente protetta indipendentemente dalla negatività percepita. Cosa ne pensate di questo nuovo soprannome? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

