Stephen King diventa l'autore più bandito negli Stati Uniti

HQ

La maggior parte di noi sa che Stephen King non è esattamente estraneo alle polemiche. Prendi Rage, per esempio: una storia su una sparatoria in una scuola. È stato rimosso dalle scuole per decenni per paura che potesse ispirare incidenti nella vita reale. Alcuni dei libri di King sono stati contestati anche a causa dei suoi commenti politici. E ora è diventato "ufficialmente" l'autore più spesso bandito nelle scuole statunitensi. Lo sappiamo grazie a un nuovo rapporto di PEN America's "Banned in the USA," (tramite The Hollywood Reporter), che tiene traccia di oltre 6.800 casi di libri ritirati temporaneamente o permanentemente per l'anno scolastico 2024-2025. Per Stephen King, i suoi libri sono stati censurati 206 volte, secondo PEN, con Carrie, ad esempio, tra le 87 delle sue opere interessate. Cosa ne pensa? Naturalmente, anche con qualche opposizione federale, i divieti sui libri rimangono comuni negli Stati Uniti, dimostrando quanto sia diventato acceso il dibattito sull'accesso alla letteratura. Vietare i libri: un bene o un male?