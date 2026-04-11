Steven Yeun su una futura apparizione nell'MCU: "Mai dire mai"

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Avremmo potuto avere un diverso Sentinella nella Thunderbolts* della Marvel, dato che per un po' era stato il caso che Steven Yeun avrebbe interpretato il ruolo. Yeun dovette quindi allontanarsi, portando Lewis Pullman a interpretare il ruolo di Bob/Sentinella.

Parlando con MovieWeb, Yeun ha detto di aver visto Thunderbolts* e di non voler escludere un altro debutto nell'MCU. "Adoro Jake, Jake Schreier, incredibile regista umano. L'ho [visto] e non dico mai mai. Sono nei paraggi."

Gillian Jacobs, la co-protagonista di Yeun in Invincible, ha spiegato che potrebbe avere un'idea per un ruolo che lui potrebbe interpretare se volesse un ruolo nell'MCU. "In realtà ho una proposta. Conosci questo fumetto, Dakota North? Era un fumetto Marvel di breve durata. Penso che sarebbe un ottimo programma televisivo," ha detto. "Tuttavia, mi prenderanno. Non lo so. Ho appena scoperto quel fumetto e penso che sia un mondo visivamente fantastico. È un personaggio così divertente. Quindi mi è sempre piaciuto Dakota North. Fantastico."

Yeun rimane impegnata e impegnata, e interpreta uno dei supereroi più discussi oggi nella serie animata Invincible. Anche se c'è in programma un progetto live-action per il fumetto di supereroi di Robert Kirkman, sembra che Yeun si consideri troppo vecchio per interpretare Mark al di fuori dell'animazione. La porta rimane aperta per molti altri ruoli da supereroi, però.