Stiamo controllando The Alters su GR Live di oggi

Torneremo per un altro GR Live stream questa settimana, mentre cerchiamo di rivolgere la nostra attenzione a 11 bit studios ' The Alters. Il gioco di fantascienza, che è uno dei titoli più accolti dell'anno finora, ci ha sbalordito quando lo abbiamo recensito, e ora arriva il momento di tornare al gioco per un'ora di azione dal vivo.

A partire dal consueto orario delle 16:00 BST / 17:00 CEST, ospiterò e giocherò durante l'ora di apertura di The Alters, il tutto sulla homepage di GR Live. Assicurati di fare un salto per vedere perché questo gioco di sopravvivenza è diventato un grande successo tra i fan su PC e console.