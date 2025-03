Stiamo controllando The First Berserker: Khazan su GR Live di oggi

HQ

Oggi diamo il via alla serie di stream GR Live di questa settimana, rivolgendo la nostra attenzione al nuovissimo gioco di ruolo d'azione dello sviluppatore Neople, The First Berserker: Khazan. In arrivo il 27 marzo su PC, PS5 e console Xbox Series X/S, entreremo nell'ora di apertura del titolo tra poche ore.

A partire dal solito orario delle 16:00 GMT / 17:00 CET, ospiterò e cercherò di padroneggiare l'azione impegnativa offerta da questo gioco. Assicurati di visitare la homepage di GR Live per assistere all'azione mentre si svolge, oppure vai sui nostri canali Twitch, YouTube o Facebook.

Per ulteriori informazioni su The First Berserker: Khazan, non perdetevi la nostra recensione del gioco, in cui condividiamo tutti i nostri pensieri e le nostre impressioni su questo titolo sorprendente e impegnativo.