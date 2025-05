Stiamo forgiando e combattendo in Blades of Fire su GR Live di oggi

HQ

Blades of Fire di MercurySteam esce oggi e, per celebrare la nuova azione Soulslike, creeremo un nuovo playthrough su GR Live di oggi.

Se non lo sai, Blades of Fire è un gioco d'azione fantasy con alcuni elementi RPG leggeri che si concentra sulla forgiatura e la creazione delle tue armi. Progetterai la tua arma e poi martellerai l'acciaio di cui hai bisogno per sconfiggere i servi di una strega malvagia che si è impadronita della terra.

Come sempre, puoi dare un'occhiata al nostro streaming sulla homepage di GR Live, così come alle nostre pagine YouTube, Facebook e Twitch. Inizieremo a partire dall'orario regolamentare delle 16:00 BST/17:00 CEST e non copriremo nessuna parte delle fasi finali del gioco, quindi non dovrete preoccuparvi degli spoiler. Leggi la nostra recensione completa del gioco qui per alcune riflessioni più approfondite.