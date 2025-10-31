Stiamo parlando di tutto ciò che riguarda l'horror nel nostro Spooktacular Special 2025 di The Gamereactor Show

HQ

Oggi è il grande giorno per gli appassionati di horror perché è Halloween. Per celebrare il giorno più inquietante e spaventoso dell'anno solare, abbiamo dedicato l'episodio di questa settimana di The Gamereactor Show a tutto ciò che riguarda l'horror.

Per il nostro 72° episodio, Alex ed io parliamo dei videogiochi, dei personaggi e dei film horror più influenti, prima di parlare anche di come l'horror continui a fornire un modello di produzione cinematografica invidiabile su cui il resto di Hollywood può imparare una o due cose. Tutto questo prima di discutere dei costumi e di come celebriamo la giornata ogni anno.

Dai un'occhiata al Spooktacular Special per il 2025 qui sotto o sul tuo fornitore di podcast preferito, che si tratti di Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.