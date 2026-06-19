Stiamo scavando il processo di selezione in Thank You For Your Application nel GR Live di oggi

Come sanno molte persone, in particolare quelle dell'industria videoludica, trovare un lavoro è un processo incredibilmente complicato e laborioso. Interviste in più fasi, video di te girati per mostrare il tuo "carisma naturale" per un ruolo in cui non potrai usare nulla di tutto ciò. È tutto sconcertante, frustrante, e ora è stato condensato in una splendida esperienza in stile Papers Please in Thank You For Your Application.

Dopo 15 round di colloqui, veniamo assegnati come intervistatori junior in Thank You For Your Application, dove esamineremo i curriculum e distribuiremo lettere di ringraziamento, la maggior parte delle quali risuona con il tono paternalistico di quell'immagine di Anne Hathaway in cui sembra la rappresentante HR pronta a licenziarti. Se volete vedere l'approccio ironico di IceLemonTea sul mercato del lavoro oggi, potete trovare il nostro streaming nel solito punto della Homepage di GR Live, così come sulle nostre pagine YouTube, Facebook e Twitch.

Trasmetteremo in streaming dal solito orario 16:00 BST/17:00 CEST, quindi non dimenticate di passare se volete vederci cercare di essere gentili con tutti, ma essere costretti dalla macchina aziendale a togliere qualsiasi anima dalle nostre risposte ai candidati emergenti.