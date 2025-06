Stiamo suonando Death Stranding 2: On the Beach su GR Live di oggi

HQ

È il grande giorno per i fan di Hideo Kojima e PlayStation 5, poiché Death Stranding 2: On the Beach è arrivato. L'atteso gioco, che finora è diventato uno dei giochi più apprezzati dell'anno, è ora disponibile su console PS5 e, stando così le cose, renderemo il titolo l'oggetto dello streaming GR Live di oggi per segnare il suo arrivo.

A partire dal consueto orario delle 16:00 BST / 17:00 CEST, ospiterò e giocherò fino all'ora di apertura di Death Stranding 2: On the Beach, il tutto sulla homepage di GR Live. Assicurati di fare un salto per avere un primo assaggio del motivo per cui questo progetto è stato assolutamente lodato dalla critica.

E se non l'hai già fatto, assicurati di leggere la nostra recensione completa di Death Stranding 2: On the Beach.