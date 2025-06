Stiamo suonando FBC: Firebreak su GR Live di oggi

HQ

Sembra quasi un po' innaturale che Remedy Entertainment, noto per le sue eccezionali esperienze per giocatore singolo, stia lanciando un gioco cooperativo multiplayer. Ma questo è ciò che stiamo ottenendo oggi, quando FBC: Firebreak fa il suo arrivo.

Il lancio del gioco è previsto per il lancio e l'apertura delle sue porte, con il debutto fissato per le 11:00 BST / 12:00 CEST, ma arriveremo al gioco un po' più tardi, poiché al solito orario dedicheremo un GR Live stream a FBC: Firebreak.

Esatto, al solito orario delle 16:00 BST / 17:00 CEST, ospiterò e giocherò per un'ora di FBC: Firebreak tutti sulla homepage di GR Live. Assicurati di passare per vedere un po' del gioco in azione, mentre cerco di ripulire The Oldest House dal Hiss che lo ha infestato, seguendo gli eventi di Control. E per le nostre opinioni complete sul gioco, assicurati di tenere gli occhi aperti, perché sta arrivando... presto.