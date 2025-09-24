Stiamo suonando Sonic Racing: Crossworlds su GR Live di oggi

Unisciti a noi mentre scendiamo in pista e gareggiamo in gare di kart nell'ultimo titolo di Sega.

Il gioco potrebbe non essere ancora uscito, ma Sega è già qui ad espanderlo con contenuti extra.

Assicurati di ottenere il Blue Star Extreme Gear gratuito, tutto ciò che devi fare è ottenere un account Sega.

Voci: Mega Man si sta preparando a unirsi Sonic Racing: Crossworlds

19 Settembre 2025 alle 01:10 NEWS. Scritto da Jonas Mäki

Stando alle foto trapelate dell'edizione fisica, Sonic Team e Capcom hanno in serbo per noi una bella sorpresa.