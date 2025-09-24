news
Sonic Racing: Crossworlds
Stiamo suonando Sonic Racing: Crossworlds su GR Live di oggi
Unisciti a noi mentre scendiamo in pista e gareggiamo in gare di kart nell'ultimo titolo di Sega.
HQ
Sonic Racing: Crossworlds non verrà tecnicamente lanciato fino a domani, 25 settembre, ma a partire dall'inizio di questa settimana, il gioco è stato disponibile per molti attraverso una finestra di accesso anticipato. Quindi, alla vigilia del lancio ufficiale, dedicheremo un'offerta GR Live a questo capitolo della serie di corse di kart di Sega.
A partire dal consueto orario delle 16:00 BST/17:00 CEST, ospiterò e giocherò per un'ora di Sonic Racing: Crossworlds, il tutto sulla homepage di GR Live.
Assicurati di fare un salto per un assaggio dell'azione e per i nostri pensieri completi e senza filtri sul gioco, non perderti la nostra recensione dettagliata qui.