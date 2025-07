Still Wakes the Deep sviluppatore The Chinese Room diventa indipendente

HQ

The Chinese Room ha annunciato la sua partenza da Sumo Digital e ora andrà avanti come studio indipendente. Questo avviene dopo i timori che lo sviluppatore Still Wakes the Deep possa essere inghiottito da un'altra agenzia o azienda.

In una dichiarazione rilasciata a IGN, il direttore dello studio The Chinese Room, Ed Daly, ha dichiarato che l'accordo consentirà a The Chinese Room di promuovere i suoi obiettivi creativi. "Questo management buyout ci consente di soddisfare il prurito creativo di continuare a lavorare su nuove proprietà intellettuali originali, ma anche di collaborare con altri studi su altri progetti quando si adattano alla nostra visione", ha affermato. "Questo è quello che stiamo facendo e vogliamo continuare a farlo, quindi siamo felici di continuare su questa strada".

Still Wakes the Deep si è distinto come una nuova esperienza horror quando è uscito l'anno scorso. Ora, il compito principale che attende The Chinese Room è quello di completare Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, un sequel del classico RPG cult del 2004 che è stato spostato da uno sviluppatore all'altro mentre gli studi lottano per portarlo in vita.