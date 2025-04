Storico: Harry Kane potrebbe alzare il suo primo trofeo in assoluto questo fine settimana

HQ

I principali campionati di calcio europei stanno crescendo. Il PSG è già stato incoronato in Ligue 1 due settimane fa, il Liverpool potrebbe farlo questa domenica (o anche stasera), e la prossima da decidere sarà probabilmente la Bundesliga, con solo quattro giornate rimanenti, a partire dal prossimo fine settimana. E sabato prossimo potrebbe essere il giorno in cui il Bayern Monaco si riappropria dello scudetto... e che Harry Kane ponga fine alla sua maledizione.

Harry Kane è senza dubbio uno dei più grandi attaccanti, capocannoniere di tutti i tempi in Inghilterra e secondo miglior capocannoniere della Premier League. Tuttavia, si è detto molto che subisce una maledizione: a 31 anni, senza nulla da dimostrare, non ha ancora vinto un titolo nella sua carriera professionale. Ciò include la sconfitta di una finale di Champions League contro il Liverpool nel 2019 con il Tottenham Hotspur.

Kane ha lasciato il Tottenham per Monaco nel 2023. Giocare al Bayern significa quasi vincere titoli di default, avendo vinto il titolo della Bundesliga ogni anno dal 2013. Ma Xabi Alonso e il Bayer Leverkusen hanno rotto la catena l'anno scorso. Anche il Bayern ha perso la DFB-Pokal, mentre Kane e l'Inghilterra sono caduti contro la Spagna nella finale di UEFA Euro 2024.

Quest'anno, tuttavia, a meno di un grande colpo di scena, il Bayern Monaco batterà il Bayer Leverkuen in campionato e vincerà la Bundesliga. Potrebbe succedere questo sabato. Il Bayer Leverkusen deve perdere o pareggiare contro l'Augsburgo e il Bayern deve vincere contro il Mainz 05. Entrambe le partite si svolgeranno alla stessa ora sabato 26 aprile alle 14:30 BST e 15:30 CEST.

Se entrambi perdessero, il Bayern non sarebbe matematicamente campione per un solo punto, quindi i festeggiamenti aspetterebbero il prossimo fine settimana. Se il Leverkusen perde, un pareggio per il Bayern sarebbe sufficiente per festeggiare sabato prossimo.

Il Leverkusen ha 64 punti, quindi il numero massimo di punti che possono ottenere, se vincono tutte e quattro le partite rimanenti, è 76. Il Bayern ne ha già 72, quindi ci vorrebbe un enorme crollo per il Bayern (tre pareggi e una sconfitta, o una vittoria e tre sconfitte, con il Leverkusen che vince tutto) per perdere la Bundesliga di quest'anno...