Il Liverpool è a una vittoria dalla conquista della Premier League dopo quello che potrebbe essere l'ultimo gol di Alexander-Arnold in rosso

HQ

Il Liverpool è a una vittoria dal conquistare il titolo di Premier League quest'anno. E, ironia della sorte, è stato Trent Alexander-Arnold a segnare uno dei gol decisivi del titolo, nella vittoria per 1-0 contro il Leicester City, che ha confermato la retrocessione.

Il Liverpool si è recentemente assicurato il rinnovo dei contratti di Mohamed Salah e Virgil van Dijk, ma tutti i segnali indicano che Alexander-Arnold non rinnoverà e si unirà al Real Madrid come free agent la prossima stagione. Questo è qualcosa che è stato detto da più fonti, ma non ancora confermato, e la sua esultanza effusiva di domenica, quando ha segnato il gola, togliendosi la maglia e appendendola alla bandierina del calcio d'angolo, ha lasciato perplessi alcuni tifosi del Liverpool: era un segno d'addio per i tifosi rossi? O una dichiarazione d'amore per la squadra in cui gioca da quando era bambino?

Alla domanda sul suo futuro, Alexander-Arnold ha detto di essersi rifiutato di parlare di quell'argomento per tutto l'anno e di non essere entrato nei dettagli, concentrandosi invece sui "momenti speciali" come "segnare gol, giocare partite e vincere titoli". Arne Slot ha anche detto che nessuno può negare il suo impegno per il club, segnando il gol della vittoria dopo un mese e mezzo di fermo per infortunio.

Cosa deve succedere perché il Liverpool vinca la Premier League questa settimana?

Quello di ieri è stato il quarto gol stagionale di Trent, 23 in totale in nove anni al Liverpool. Se l'Arsenal perde mercoledì contro il Crystal Palace (20:00 BST), il Liverpool vincerà automaticamente la Premier League quest'anno.

Se l'Arsenal vince o pareggia, il Liverpool dovrebbe eguagliare quel risultato nella partita di domenica contro il Tottenham: vincere la partita, anche se l'Arsenal aveva vinto prima, significherà festeggiare la Premier League domenica 27 aprile.