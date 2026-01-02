Stranger Things Finale della quinta stagione accusato di aver usato l'IA nei titoli di coda

HQ

Con la creazione di immagini generate con IA che migliora negli ultimi anni, e molte serie TV, film e giochi che sembrano aver usato questa tecnologia, è difficile per i consumatori non preoccuparsi quando vedono qualcosa fuori posto. Anche in una produzione che è costata centinaia di milioni di dollari, come l'ultima stagione di Stranger Things.

Quando il finale si è concluso la notte di Capodanno, ci hanno messo in gioco gli eroi di David Bowie e ci è stata mostrata una raccolta di opere d'arte che raffigurano momenti della serie. Un'immagine in particolare ha fatto impazzire le persone online, dato che sembrava avere una strana ricostruzione delle dita di Nancy quando prende per la prima volta una rivoltella nella prima stagione.

Tuttavia, sebbene la speculazione sull'uso dell'IA da Stranger Things abbia certamente suscitato qualche sospetto, questa accusa è falsa. Stranger Things non ha usato l'IA per creare l'arte di Nancy Wheeler e della sua rivoltella. Si ritiene che questa arte sia stata creata da Kyle Lambert, che in passato realizzò i poster ufficiali Stranger Things. Si ritiene inoltre che siano tracce esatte delle scene che rappresentano.

Il post originale su Reddit che ha scatenato questa controversia è stato successivamente rimosso e, sebbene Netflix o chiunque rappresenti la serie non abbia ancora commentato, sembra che possiamo tranquillamente rimuovere questa questione dal tavolo.