Stranger Things: La quinta stagione entra nella classifica delle 10 serie inglesi più popolari di sempre di Netflix

HQ

Secondo le classifiche di Netflix, la quinta e ultima stagione di Stranger Things è finalmente sfondata ed è entrata nella Top 10 degli show inglesi più popolari. Dopo essere tornata sulla rete a fine novembre 2025 e concludersi il primo giorno di Capodanno quasi sei settimane dopo, si dice che la popolare serie abbia raccolto finora 105,7 milioni di visualizzazioni, sufficiente per assicurarsi il nono posto in questa classifica storica.

Anche se questo può essere impressionante, ci si sarebbe aspettati che la serie raggiungesse vette ancora più avanzate, soprattutto considerando che ha avuto tre prime separate eppure viene ancora superata da progetti come The Queen's Gambit, Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story e Adolescence.

L'unica area in cui Stranger Things: Stagione 5 ha quasi tutta la competizione è però nella categoria delle ore viste, dato che la lunghissima stagione precedente ha attribuito quasi 1,1 miliardi di ore visualizzate, che è più alto di qualsiasi altra cosa in questo caso tranne Stranger Things: Stagione 4 (1,8 miliardi di ore) e Wednesday: Stagione 1 (1,7 miliardi di ore).

Va anche detto che Stranger Things: Stagione 5 dovrebbe continuare a salire in classifica man mano che continua a raccogliere visualizzazioni. Questo dovrebbe farlo salire vertiginosamente nella classifica, dato che altri 10 milioni di visualizzazioni (ne ha ottenuti 31 milioni solo nell'ultima settimana, quindi è più che fattibile) lo porteranno al quinto posto e supereranno Dahmer.

Allo stesso modo, se combiniamo le serie in inglese e non in inglese su Netflix, Stranger Things: la quinta stagione non entra nemmeno nella top ten, dato che tutte e tre le stagioni di Squid Game e la quarta parte di Money Heist hanno tutte superato la stagione, anche di gran lunga se si guarda a Squid Game.

Sei sorpreso o scioccato dai numeri finora dellaStranger Things quinta stagione?