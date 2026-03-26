Stranger Things: Tales from '85 riceve un rimorchio nuovo di zecca

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Se hai voglia di leggere ancora Stranger Things, Netflix ha appena rilasciato un nuovo trailer per il prossimo Tales from '85, lo spin-off animato della serie che sembra destinato a essere un tentativo piuttosto ambizioso di espandere l'universo.

La serie si svolge nell'inverno del 1985, proprio nel mezzo tra la seconda e la terza stagione, e ritorna a una Hawkins coperta di neve dove qualcosa di sinistro si nasconde tra le ombre. Qui veniamo catapultati di nuovo nelle vite di Eleven, Mike, Dustin e il resto del gruppo, insieme a qualche nuovo volto per ravvivare il tutto.

Il cambiamento più evidente è, ovviamente, lo stile. Invece del live-action, questa volta Netflix punta sull'animazione, traendo ispirazione dal decennio che la serie ha così tanto amorevolmente reso sua. Il trailer lascia intendere un tono un po' giocoso e leggero, con un po' di avventura, mistero e (ovviamente) mostri. Dietro la serie, troviamo ancora i fratelli Duffer come produttori esecutivi, mentre Eric Robles guida il progetto.

La prima è prevista per il 24 aprile e potete vedere il trailer qui sotto.