Stranger Things: Tales from '85 riceve un rimorchio nuovo di zecca
Ambientata tra la seconda e la terza stagione, la serie torna a una Hawkins coperta di neve dove qualcosa di sinistro si sta di nuovo agitando.
Se hai voglia di leggere ancora Stranger Things, Netflix ha appena rilasciato un nuovo trailer per il prossimo Tales from '85, lo spin-off animato della serie che sembra destinato a essere un tentativo piuttosto ambizioso di espandere l'universo.
La serie si svolge nell'inverno del 1985, proprio nel mezzo tra la seconda e la terza stagione, e ritorna a una Hawkins coperta di neve dove qualcosa di sinistro si nasconde tra le ombre. Qui veniamo catapultati di nuovo nelle vite di Eleven, Mike, Dustin e il resto del gruppo, insieme a qualche nuovo volto per ravvivare il tutto.
Il cambiamento più evidente è, ovviamente, lo stile. Invece del live-action, questa volta Netflix punta sull'animazione, traendo ispirazione dal decennio che la serie ha così tanto amorevolmente reso sua. Il trailer lascia intendere un tono un po' giocoso e leggero, con un po' di avventura, mistero e (ovviamente) mostri. Dietro la serie, troviamo ancora i fratelli Duffer come produttori esecutivi, mentre Eric Robles guida il progetto.
La prima è prevista per il 24 aprile e potete vedere il trailer qui sotto.