Stupid Never Dies viene ufficialmente lanciato questo ottobre

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Stupid Never Dies - Il gioco in cui interpreti uno zombie incredibilmente debole che deve combattere un mondo pieno di mostri nella speranza di scongelare la ragazza umana congelata di cui ti sei innamorato - ha fissato la data di uscita. L'action-RPG esce il 21 ottobre o il 22 a seconda della regione.

Venendo da veterani Capcom che hanno lavorato su serie come Devil May Cry, Dragon's Dogma e altre, Stupid Never Dies ti permette non solo di combattere le orde di mostri che hanno fatto della Terra la loro casa, ma puoi anche diventare loro. Mostri diversi offrono poteri diversi quando li mangi, permettendoti di costruire un arsenale di abilità adatte ad affrontare l'oltretomba.

Il trailer della data di uscita è molto breve e non si concentra nemmeno principalmente sul nostro protagonista Davy. Invece, diamo uno sguardo ai personaggi più importanti e attraenti di Phoenix Zaza Hotfeathers. Non sappiamo se sia amico o nemico, ma speriamo sia il primo semplicemente per il suo design incredibilmente fantastico.