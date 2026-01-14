Styx: Blades of Greed svela la demo gratuita su Steam

HQ

Styx: Blades of Greed potrebbe non essere riuscito a raggiungere il target di lancio del 2025, ma non era lontano, dato che il gioco dovrebbe uscire il 19 febbraio. Prima di quel lancio, abbiamo un nuovo trailer di pre-ordine, che mostra il nostro folletto preferito mentre compie qualche omicidio e ci dice che c'è una demo gratuita disponibile su Steam.

La demo richiede circa 17GB per essere installata, quindi non è il file più piccolo in circolazione, ma ci offre uno dei primi veri sguardi sul prossimo capitolo di Styx. Anche nel trailer vediamo che la storia ruoterà tutta attorno a Quartz, una pietra magica che Styx adora spalmare con i suoi guanti unti.

Viaggeremo anche attraverso tre aree distinte, sfruttando al massimo le nuove abilità e trucchi di Styx per tenerlo il più possibile fuori vista. Se vieni individuato, sembra che non sarà subito la fine del gioco, dato che Styx può affrontare anche avversari corazzati uno contro uno. Dai un'occhiata tu qui sotto e scarica la demo qui se vuoi provarci.