Subnautica 2 lo sviluppatore rivela un nuovo look in-game nel trailer di road to Early Access Ma non abbiamo ancora una data per il rilascio dell'accesso anticipato.

HQ Nonostante sia stato confermato che tornerà nel 2022, non abbiamo ancora molte informazioni sul sequel di Unknown Worlds della popolare avventura di sopravvivenza Subnautica. Tuttavia, secondo un nuovo vlog degli sviluppatori, abbiamo un po' più di informazioni sul gioco. Un nuovo video vede il responsabile del design Anthony Gallegos illustrarci un piccolo assaggio dei nuovi ambienti che vedremo in Subnautica 2 e alcune nuove creature che occuperanno le acque che esploreremo. Anche le funzioni di costruzione di basi e co-op sono presenti nel trailer, ma con meno di due minuti di filmato, non c'è nulla di veramente sostanziale su cui procedere. Inoltre, non abbiamo ancora una data di uscita definitiva per il lancio in accesso anticipato di Subnautica 2. Subnautica 2 dovrebbe essere lanciato entro la fine dell'anno in accesso anticipato. Dai un'occhiata all'ultimo vlog degli sviluppatori qui sotto: HQ