Subnautica 2 va in tribunale: i fondatori fanno causa a Krafton

HQ

La saga di Subnautica 2 continua, e la nave già affondata sta ora imbarcando ancora più acqua mentre i fondatori precedentemente licenziati intraprendono un'azione legale contro Krafton, l'editore che ha acquisito lo studio (Unknown Worlds) alcuni anni fa.

Il conflitto nasce dall'ex capo dello studio Ted Gill e dai co-fondatori/figure chiave Charlie Cleveland e Max McGuire che affermano che Subnautica 2 era pronto per l'accesso anticipato. Krafton, tuttavia, non era d'accordo e ha invece scelto di ritardare l'uscita fino al prossimo anno, citando la necessità di più contenuti e rifiniture. Inoltre, Bloomberg ha rivelato che un bonus di 250 milioni di dollari - destinato ai dipendenti di Unknown Worlds - potrebbe ora andare perso a causa del ritardo.

Krafton ribatte affermando che la situazione non è così semplice, sostenendo che il 90% del bonus sarebbe andato direttamente ai tre ex leader. La società li accusa anche di dare la priorità ad "altre attività", tra cui un progetto cinematografico, e di contribuire a ritardi e confusione durante lo sviluppo.

Ma Cleveland e i suoi due compagni non stanno in silenzio. Sostengono che Subnautica 2 era completamente pronto per l'accesso anticipato quest'anno e insistono sul fatto che il bonus era destinato all'intero team. Cleveland ha ora citato in giudizio Krafton per violazione del contratto e promette di "rimediare", dicendo che non avrebbe mai abbandonato il progetto o il team dietro di esso. In una dichiarazione pubblica, ha scritto:

"Citare in giudizio un'azienda multimiliardaria in modo doloroso, pubblico e possibilmente prolungato non era certamente nella mia lista dei desideri. Ma questo deve essere corretto. Subnautica è stato il lavoro della mia vita e non lo abbandonerei mai volentieri o il fantastico team che ci ha messo il cuore".

Nel frattempo, le tensioni ribollono tra i tifosi, con appelli al boicottaggio e persino alla pirateria che circolano online. Krafton ha tentato di minimizzare la situazione in un comunicato stampa, promettendo di compensare equamente gli sviluppatori rimanenti.