      Super Mario Galaxy 1+2 costa 69,99 €: tutti i prezzi da Nintendo Direct games

      I giochi e i DLC per Nintendo Switch 2 non sono economici...

      HQ

      Nintendo ha annunciato molti nuovi giochi, DLC e servizi per Nintendo Switch 2 e Switch durante il Nintendo Direct. I fan sono entusiasti dei titoli in arrivo, ma per quanto riguarda i prezzi? Nintendo ha aggiunto i nuovi titoli ai siti web, e stiamo scoprendo i prezzi...


      • Super Mario Galaxy 1+2: 69,99 €/58,99 £ (digitale)

      • Super Mario Galaxy: 39,99 €/33,99 £ (digitale)

      • Super Mario Galaxy 2: 39,99 €/33,99 £ (digitale)

      • Donkey Kong Bananza DLC: 19,99 €/16,99 £

      • Hades 2: 29,99 €/24,99 £ (digitale)

      • DLC Z-A di Leggende Pokémon: 29,99 €/24,99 £ (+ 69,99 €/58,99 £ in digitale su Switch 2, 59,99 €/49,99 £ in digitale su Switch 1)

      • Metroid Prime 4: Beyond: 69,99 €/58,99 £ (digitale)

      • Hyrule Warriors: 69,99 €/58,99 £ (digitale)

      • Mario Tennis Fever: 69,99 €/58,99 £ (digitale)

      • Dragon Quest VII Reimagined: 69,99 €/59,99 £ (digitale e fisico)

      Come regola generale, tutti i giochi Switch 2 che costano 69,99 euro (digitale) costano dieci euro in più in fisico, quindi 79,99 euro. Ancora nessun gioco raggiunge i 79,99 € (digitale) e gli 89,99 € (fisico) di Mario Kart World.

