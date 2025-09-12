news
Super Mario Galaxy 1+2 costa 69,99 €: tutti i prezzi da Nintendo Direct games
I giochi e i DLC per Nintendo Switch 2 non sono economici...
HQ
Nintendo ha annunciato molti nuovi giochi, DLC e servizi per Nintendo Switch 2 e Switch durante il Nintendo Direct. I fan sono entusiasti dei titoli in arrivo, ma per quanto riguarda i prezzi? Nintendo ha aggiunto i nuovi titoli ai siti web, e stiamo scoprendo i prezzi...
- Super Mario Galaxy 1+2: 69,99 €/58,99 £ (digitale)
- Super Mario Galaxy: 39,99 €/33,99 £ (digitale)
- Super Mario Galaxy 2: 39,99 €/33,99 £ (digitale)
- Donkey Kong Bananza DLC: 19,99 €/16,99 £
- Hades 2: 29,99 €/24,99 £ (digitale)
- DLC Z-A di Leggende Pokémon: 29,99 €/24,99 £ (+ 69,99 €/58,99 £ in digitale su Switch 2, 59,99 €/49,99 £ in digitale su Switch 1)
- Metroid Prime 4: Beyond: 69,99 €/58,99 £ (digitale)
- Hyrule Warriors: 69,99 €/58,99 £ (digitale)
- Mario Tennis Fever: 69,99 €/58,99 £ (digitale)
- Dragon Quest VII Reimagined: 69,99 €/59,99 £ (digitale e fisico)
Come regola generale, tutti i giochi Switch 2 che costano 69,99 euro (digitale) costano dieci euro in più in fisico, quindi 79,99 euro. Ancora nessun gioco raggiunge i 79,99 € (digitale) e gli 89,99 € (fisico) di Mario Kart World.