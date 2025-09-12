Super Mario Bros. Wonder aggiornato per Nintendo Switch 2 e aggiunge un nuovo DLC per il parco a tema dei minigiochi

HQ

Il Nintendo Direct di oggi, venerdì 12 settembre 2025, ci lascia con un sacco di sapore di funghi con l'annuncio di tutta una serie di nuove funzionalità dell'azienda per celebrare il 40° anniversario dell'uscita di Super Mario Bros. Avremo un nuovo Mario Tennis, nuove versioni di Super Mario Galaxy, il primo teaser trailer per il sequel di Super Mario Bros. Movie.... e anche contenuti aggiuntivi per uno degli ultimi successi dell'idraulico.

Stiamo parlando di Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition, che arriverà sulla nuova console Nintendo nella primavera del 2026. Yoshiaki Koizumi ha presentato il contenuto, che aggiungerà nuove funzionalità non ancora annunciate (saranno annunciate a breve), oltre a un nuovo contenuto chiamato Meet up in Belabel Park.

Questo DLC sembra essere una nuova piazza nel Regno dei Fiori dove Mario e i suoi amici possono godersi momenti divertenti e pacifici lontano dal combattere Bowser e recuperare i Wonder Blossoms. Facendo squadra con un massimo di tre amici in divertenti minigiochi cooperativi, ci sarà un po' di coordinamento, un po' di sparatorie contro un nemico comune e molto altro.

Inoltre, come regalo per i più piccoli di casa, Koizumi ha annunciato che il Fiore Parlante è stato trasformato anche in un giocattolo interattivo, e sarà in vendita anche in primavera, tramite il My Nintendo Store.

Pronto a divertirti con Super Mario Wonder in una versione estesa per Nintendo Switch 2?