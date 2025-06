Super Meat Boy fa il salto alle tre dimensioni e ora ha una data di accesso anticipato

Se c'è una sorpresa che nessuno ha visto arrivare all'Xbox Games Showcase 2025, è stata l'annuncio di Super Meat Boy 3D. Un gioco che, come suggerisce il nome, porterà il personaggio rosso attraverso un orizzonte completamente nuovo di livelli infernali in cui sopravvivere, lontano, in largo e in profondità.

Il trailer è stato piuttosto rivelatore, mostrando il personaggio rosso che salta, schiva e viene trasformato in un mucchio di carne rossa sanguinante. Super Meat Boy 3D arriverà su Xbox, PS5 e PC nel 2026, anche se attualmente solo in accesso anticipato.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto.