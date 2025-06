Super-pomeriggio di tennis oggi: Alcaraz-Musetti e Djokovic-Sinner al Roland Garros

HQ

Gli appassionati di tennis avranno una festa oggi, con le semifinali del singolare maschile del Roland Garros, tra cui uno scontro generazionale tra Novak Djokovic, uno dei più grandi della sua generazione, e Jannik Sinner, numero 1 del mondo per un anno, e quindici anni più giovane di 'Nole'.

Il super-pomeriggio inizierà alle 13:30 BST alle 14:30 CEST, sul campo del Philippe Chatrier, con un match tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, campione in carica, ha già affrontato (e vinto) due volte Musetti sulla terra battuta quest'anno. L'italiano, classe 2002, ha vinto l'Alcaraz solo una volta, ed è successo nel 2022. Sarebbe una sorpresa se Musetti battesse Alcaraz questa volta (Alcaraz è eccezionalmente in forma di recente, battendo Tommy Paul 6-0, 6-1, 6-4 due giorni fa).

Poi, alle 18:00 BST, alle 19:00 CEST (non prima, almeno), Sinner contro Djokovic si affronterà in quella che potrebbe essere una finale a sé stante. Sinner potrebbe essere, insieme ad Alcaraz, il successore dei "Big Three", ma sarebbe sbagliato escludere ancora il 38enne Djokovic, che dopo una serie di uscite al primo turno all'inizio della stagione sulla terra battuta, è migliorato notevolmente al Roland Garros.

"Penso che molte persone lo considerino già fuori, ma quest'anno ha vinto contro Carlos agli Australian Open, mi ha battuto agli Open di Francia. Dimentica l'età. Per qualsiasi giocatore, questi sono risultati piuttosto buoni", ha detto Zverev, che ha subito la forza (e l'intelligenza) di una leggenda del tennis alla ricerca di un record di 25 titoli del Grande Slam.