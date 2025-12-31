Supergiant ha cambiato la fine di Hades II a causa del feedback dei fan

HQ

Se hai giocato fin dall'Early Access, è probabile che il tuo Hades II finale abbia coinvolto Zagreus e qualche marachella che sembrava aver tolto gran parte dell'autonomia a Melinoe su come gestire Chronos. Quel finale è stato cambiato piuttosto rapidamente, con nuovi dialoghi, scene modificate e altro ancora. Tuttavia, questo non faceva parte del piano originale di Supergiant per il finale.

"La nostra patch post-lancio è stata creata in risposta ai feedback dei giocatori," Il direttore creativo di Supergiant, Greg Kasavin, ha detto a GamesRadar+. "Hades 2, come il suo predecessore, è stato progettato per lo sviluppo in Early Access fin da zero, il che significa che lo concepivamo come un gioco in cui ascoltare e rispondere ai feedback dei giocatori sarebbe stato centrale nel processo di sviluppo."

"Hades 2 è anche un gioco che esplora gli effetti del tempo," Kasavin continuò. "Idee su diversi esiti e possibilità che avrebbero potuto verificarsi, e dover andare avanti oltre gli ostacoli... Siamo stati attenti a questi temi quando abbiamo valorizzato i dettagli della storia in risposta ai feedback dei giocatori."

Quindi, se hai ottenuto il primo finale e non ti dispiace, non sembra che sia stato completamente cancellato dal canone. Tuttavia, se vuoi che il secondo finale sia completamente tuo, allora può esserlo. Il finale di Hades II ha avuto un compito davvero monumentale da portare a termine, e sebbene la prima bozza possa essere deluto per alcuni fan, Supergiant ha dimostrato di essere sempre disposta ad ascoltare apportando alcune modifiche.