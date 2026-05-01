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Hades II

Supergiant sta attualmente assumendo per "cosa succederà dopo Hades II "

Lo sviluppatore indie vuole rafforzare il suo dipartimento di ingegneria grafica e animazione.

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Ora che Hades II non è stato solo lanciato su PC e Switch, ma è arrivato anche su PlayStation e Xbox, lo sviluppatore Supergiant sta rivolgendo la sua attenzione al futuro. Anche se non è chiaro come sarà questa situazione, il processo di aumento della produzione per acquisire i talenti giusti per il lavoro è iniziato, come è stato menzionato in un nuovo annuncio di lavoro.

Come dettagliato sui social media, Supergiant sta attualmente cercando un ingegnere grafico e di animazione che si unirà al team di San Francisco e "ci aiuti a costruire ciò che ci aspetta dopo Hades II."

L'annuncio vero e proprio non dà ulteriori indicazioni su come potrebbe essere questo gioco futuro, ma a giudicare dall'applicazione debutterà infine su PC e console, dato che ogni candidato deve avere "7+ anni di esperienza e crediti su 2+ titoli spediti, idealmente su una o più console oltre al PC".

Il ruolo è disponibile solo per residenti negli Stati Uniti, quindi se sei interessato a entrare nel team Supergiant, dovrai essere basato nel paese d'origine dello sviluppatore, almeno per questo ruolo.

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