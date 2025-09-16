Superman di James Gunn prende il volo su HBO Max questa settimana

HQ

La grande premiere in streaming per l'Uomo d'Acciaio e i suoi amici è finalmente arrivata. Questo venerdì, il film di successo di James Gunn arriva su HBO Max, dando ai fan la possibilità di vivere ancora una volta (o per la prima volta) Metropolis e i suoi stravaganti abitanti.

Superman è, ovviamente, il punto di partenza ufficiale per il nuovo Universo DC, mescolando azione epica con umorismo e molto cuore. David Corenswet assume il ruolo di Superman /Clark Kent, Rachel Brosnahan interpreta Lois Lane e Nicholas Hoult incarna Lex Luthor. Nel cast figurano anche Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell.

I fan possono anche esplorare alcune chicche extra, come la nuovissima Fortezza della Solitudine, un hub dedicato ricco di contenuti bonus esclusivi e altre divertenti sorprese.

Ti sintonizzerai questo venerdì?