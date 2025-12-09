Superman è stato il film più popolare su IMDB quest'anno

HQ

C'era molto in gioco per Superman , che è stato il film che ha dato il via al nuovo DCU dei capi cinematografici DC Peter Safran e James Gunn. Fortunatamente, sembra che sia andata bene, con recensioni positive sia da parte della critica che del pubblico, e vendite di biglietti che hanno superato i film Marvel usciti quest'anno.

Questo ha spinto Warner a commissionare rapidamente un sequel sotto forma di Man of Tomorrow, che debutterà a luglio 2027, appena due anni e un mese dopo Superman. Ora abbiamo ulteriori prove di quanto sia stato popolare il ritorno di Superman.

Il sito di film IMDB ha rivelato i dieci film più popolari del sito quest'anno, basati su visualizzazioni e ricerche - e al primo posto troviamo Superman. E non è tutto: Superman lui stesso, David Corenswet, è al nono posto nella lista degli attori più popolari dell'anno (la lista è in cima a Isabella Merced, che, oltre a The Last of Us: Stagione 2, è apparsa anche in... Superman, tra altri progetti)

Warner ha avuto un buon anno al botteghino nel complesso, con quattro titoli nella top 10, ma come abbiamo riportato la scorsa settimana, ora sembrano essere stati venduti a Netflix, salvo grandi sorprese. Come questo influenzerà l'azienda resta da vedere.

Ecco la lista completa: