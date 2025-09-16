Svelata la roadmap di Ratatan fino alla primavera del 2026

HQ

Più tardi questa settimana, il 18 settembre per l'esattezza, Ratatan debutterà in uno stato di accesso anticipato. In particolare, il lancio avverrà alle 16:00 BST/17:00 CEST, e poiché questo sarà solo l'inizio del gioco, lo sviluppatore Ratata Arts ha delineato la tabella di marcia per l'immediato futuro.

Per cominciare, la prima fase della roadmap ci porterà fino alla fine di ottobre, dove possiamo aspettarci Super Fever competenze, ulteriori Ratatan aggiornamenti, Cobun copricapo, un pulsante di ottimizzazione automatica, eventi casuali, miglioramenti UI/UX, mentre ci viene persino detto di "prepararsi per l'oscurità in arrivo... "

Successivamente, fino alla fine di dicembre, ci saranno Dark Ratatan battaglie, nuovi scenari, più Ratakaruta, nuovi livelli di rarità, nuovi trucchi e espedienti di livello, oggetti di Decorunes, ulteriori miglioramenti UI/UX e anche una nota per aspettarsi la "discesa dell'Oscurità Ratatan!"

Infine, fino alla primavera del 2026, ci saranno "battaglie ???", un nuovo mondo, altro Ratakaruta, animali domestici, obiettivi, supporto per console, miglioramenti UI/UX e un viaggio "nell'Aldilà!"

Dai un'occhiata alla roadmap completa per l'immediato futuro di Ratatan qui sotto.