Switch 2 vende a ruba, ma i giochi di terze parti hanno prestazioni inferiori

La nuova console ibrida di Nintendo sta battendo record a destra e a manca, ma a parte Mario Kart World, i giochi per la console stanno vendendo davvero male. Questo è stato riportato in diversi trimestri, con editori di terze parti che descrivono il lancio e i numeri come molto al di sotto anche delle loro stime più basse.

Una fonte ha detto, tra le altre cose:

"La maggior parte dei giochi Switch 2 di terze parti ha registrato numeri molto bassi",

E un rapporto che ha raggiunto The Game Business ha descritto la situazione come:

"Gli editori di terze parti hanno definito queste vendite inferiori come inferiori alle nostre stime più basse"

Allora perché, vi chiederete? Immagino che sia in parte dovuto al fatto che molti dei titoli sono vecchie riedizioni - Hogwarts Legacy, Hitman ecc. Giochi che molti hanno già giocato su altre piattaforme. Inoltre, c'è ancora molto scetticismo sulle Game Key Card, le cartucce di Nintendo che sono solo un codice di download glorificato.

Non sorprende che i collezionisti di giochi preferiscano i giochi completi sui loro dischi o cartucce, e l'unica eccezione alla regola è Cyberpunk 2077, che, come probabilmente saprai, è in realtà un gioco completo su cartuccia. Inclusi tutti i DLC.

I giochi di Nintendo, d'altra parte - Mario Kart World e soci - stanno andando a ruba e hanno rappresentato circa l'80% delle vendite fisiche al momento del lancio.