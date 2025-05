Sydney Sweeney anticipa ulteriormenteBarbarella il remake: "Sta venendo fuori in un modo molto, molto divertente"

Sappiamo da tempo che Sydney Sweeney è stata collegata a un remake diBarbarella del 1968, sia come protagonista che come produttore esecutivo. Ma da quando è stato annunciato inizialmente è emersa ben poca sostanza su questo film, quindi c'è da preoccuparsi?

A quanto pare no. Parlando con Empire (grazie, Screen Rant), Sweeney nota che di recente ha preso parte a un incontro in relazione al film in cui la trama e la sceneggiatura sono state la discussione principale. Per intero, Sweeney ha dichiarato:

"Ero appena stato a Londra e ho avuto una riunione per discutere la storia e la sceneggiatura. Non posso dire troppo, ma si unirà davvero in un modo molto, molto divertente e grandioso. È un processo lungo. Non credo che le persone si rendano conto di quanto tempo possano richiedere alcune cose, ma ne varrà la pena aspettare... "

Nota anche che il film fa parte della sua lista dei desideri, motivo per cui ha spinto per realizzarlo.

Considerando che questo è il massimo che abbiamo sentito sul film da un po' di tempo, sarebbe un'ipotesi ragionevole dire che non lo vedremo presto. Il motivo principale della sua produzione costante non è stato rivelato, ma i problemi di programmazione potrebbero essere un fattore fondamentale, soprattutto perché Sweeney sta dimostrando di essere un prodotto sempre più caldo ogni giorno.