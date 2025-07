Sydney Sweeney dice che sarebbe pronta a recitare inBarbie un sequel al fianco di Margot Robbie

HQ

Con il filmBarbie che ha incassato ben oltre un miliardo di dollari al botteghino, si può essere certi che la gente della Warner Bros. sta almeno prendendo in seria considerazione un sequel del film.Barbie La regista Greta Gerwig e la produttrice Margot Robbie non sono sicure che ci sia ancora molto nel carro armato, ma se dovesse succedere unBarbie 2, potremmo vedere una nuova bambola atterrare nella Dreamhouse diBarbie.

Parlando con Bustle di recente, all'attrice Sydney Sweeney è stato chiesto se avrebbe preso in considerazione l'idea di assumere un ruolo in un sequel diBarbie un film. "Dovrei leggere una sceneggiatura, ma sono una grande, grande fan di Margot [Robbie]", ha detto. "Non mi opporrei".

Dovremo vedere seBarbie il successo originale del film può essere capitalizzato dalla Warner Bros. In precedenza, come accennato, Margot Robbie e Greta Gerwig sono rimaste incerte sul potenziale per un sequel, ma con la Warner Bros. che continua a concentrarsi sui franchise vincenti, forse seguirà i soldi anche se ciò significa creare una storia completamenteBarbie nuova.