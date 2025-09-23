Taiwan colpita da inondazioni mortali dopo che il più grande tifone dell'anno al mondo ha provocato la rottura di una diga

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Taiwan sta affrontando una grave crisi dopo che un lago di montagna è straripato nella contea orientale di Hualien, spazzando la municipalità di Guangfu durante il passaggio del tifone Ragasa. Le autorità locali hanno confermato che alcuni residenti sono morti e molti altri rimangono dispersi, mentre le squadre di emergenza si precipitano da tutta l'isola per aiutare le operazioni di salvataggio. Il disastro è stato innescato da giorni di piogge incessanti che hanno allentato i fianchi delle montagne e creato una diga naturale, che è crollata sotto la pressione delle acque alluvionali. Le comunità della regione colpita, nota per la sua scarsa popolazione e il terreno accidentato, stanno ora lottando con la devastazione mentre la tempesta si sposta verso la Cina meridionale. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!