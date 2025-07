Taiwan condurrà un'esercitazione su larga scala per simulare l'invasione cinese Le esercitazioni della prossima settimana prepareranno sia i militari che i civili allo scenario peggiore.

Taiwan è pronta a lanciare esercitazioni militari e di difesa civile la prossima settimana, simulando un blocco e un'invasione su vasta scala da parte della Cina, mentre il loro presidente ha avvertito martedì che l'isola sta già affrontando la "guerra senza fumo delle armi" della Cina. "Tuttavia, non c'è bisogno di preoccuparsi perché Taiwan è il risultato del coraggio, della convinzione e dell'azione del popolo taiwanese nel combattere la propria strada attraverso le sfide, e l'unità e la resilienza del popolo taiwanese sono state dimostrate", ha aggiunto. L'operazione di dieci giorni, la più estesa del suo genere finora, riflette le crescenti preoccupazioni per la pressione sostenuta da Pechino. Il presidente Lai Ching-te ha avvertito che l'isola sta già affrontando una nuova forma di guerra, segnata dalla disinformazione e dall'intrusione informatica. I soldati sbarcano daVeicolo blindato CM32 durante un'esercitazione a Taiwan il 19 luglio 2023 // Shutterstock