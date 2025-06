Taiwan e gli Stati Uniti commemorano l'anniversario di Tiananmen e sollecitano l'accertamento delle responsabilità storiche Trentasei anni dopo la repressione di piazza Tiananmen, gli alleati democratici ribadiscono gli appelli alla memoria e alla trasparenza, mentre Pechino rimane in silenzio.

HQ Le ultime notizie sulla Cina . Nell'anniversario della repressione di piazza Tiananmen del 1989, Taiwan e gli Stati Uniti hanno riaffermato mercoledì il loro impegno per i diritti umani, onorando la memoria di coloro che hanno protestato per le libertà democratiche. Mentre le autorità cinesi continuano a sopprimere la discussione pubblica e a rafforzare la sicurezza intorno ai siti chiave, le voci internazionali, tra cui l'Australia e le famiglie delle vittime, chiedono una resa dei conti pubblica. La Cina ha respinto queste osservazioni straniere come interferenze. PECHINO, CINA, 16 OTTOBRE 2013: Monumento agli eroi del popolo in Piazza Tiananmen. Traduzione dell'iscrizione sul monumento: Gloria eterna agli eroi del popolo... // Shutterstock