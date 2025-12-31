Taiwan in massima allerta mentre le navi cinesi si ritirano dopo enormi esercitazioni: i più grandi eserciti di guerra finora

HQ

Taiwan ha mantenuto una maggiore prontezza militare mercoledì dopo le esercitazioni su larga scala "Justice Mission 2025" della Cina intorno all'isola, hanno riferito i funzionari. I centri di risposta marittima e di emergenza della guardia costiera rimasero attivi mentre le autorità monitoravano l'attività navale e aerea cinese.

Le esercitazioni, che hanno coinvolto decine di razzi, più di 90 navi e 77 velivoli militari, sono state le più grandi operazioni di guerra di questo tipo per area di copertura fino ad oggi. I funzionari taiwanesi hanno riferito che le navi cinesi hanno iniziato a ritirarsi, anche se sull'isola continuano esercitazioni di risposta rapida e misure di prontezza al combattimento.

Taipei ha condannato le manovre definendole una "provocazione palese" e una minaccia alla sicurezza regionale. Le esercitazioni sono seguite all'annuncio degli Stati Uniti di un pacchetto di armamenti record di 11,1 miliardi di dollari per Taiwan e sono coincise con un incontro a Pechino di ambasciatori delle nazioni del Quadrup, sottolineando l'attenzione internazionale sulla regione.

La Cina ha difeso le esercitazioni come una "misura necessaria" per salvaguardare la sovranità e ha lanciato un "severo avvertimento" contro gli sforzi di indipendenza di Taiwan e l'interferenza straniera. Sebbene le esercitazioni dimostrino la portata militare di Pechino, un'invasione effettiva comporterebbe alti costi politici ed economici.