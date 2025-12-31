Taiwan in massima allerta mentre le navi cinesi si ritirano dopo enormi esercitazioni: i più grandi eserciti di guerra finora
Taiwan ha mantenuto una maggiore prontezza militare mercoledì dopo le esercitazioni su larga scala "Justice Mission 2025" della Cina intorno all'isola.
Taiwan ha mantenuto una maggiore prontezza militare mercoledì dopo le esercitazioni su larga scala "Justice Mission 2025" della Cina intorno all'isola, hanno riferito i funzionari. I centri di risposta marittima e di emergenza della guardia costiera rimasero attivi mentre le autorità monitoravano l'attività navale e aerea cinese.
Le esercitazioni, che hanno coinvolto decine di razzi, più di 90 navi e 77 velivoli militari, sono state le più grandi operazioni di guerra di questo tipo per area di copertura fino ad oggi. I funzionari taiwanesi hanno riferito che le navi cinesi hanno iniziato a ritirarsi, anche se sull'isola continuano esercitazioni di risposta rapida e misure di prontezza al combattimento.
Taipei ha condannato le manovre definendole una "provocazione palese" e una minaccia alla sicurezza regionale. Le esercitazioni sono seguite all'annuncio degli Stati Uniti di un pacchetto di armamenti record di 11,1 miliardi di dollari per Taiwan e sono coincise con un incontro a Pechino di ambasciatori delle nazioni del Quadrup, sottolineando l'attenzione internazionale sulla regione.
La Cina ha difeso le esercitazioni come una "misura necessaria" per salvaguardare la sovranità e ha lanciato un "severo avvertimento" contro gli sforzi di indipendenza di Taiwan e l'interferenza straniera. Sebbene le esercitazioni dimostrino la portata militare di Pechino, un'invasione effettiva comporterebbe alti costi politici ed economici.