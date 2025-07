Taiwan lancia le più grandi esercitazioni militari di sempre in mezzo alle crescenti tensioni con la Cina Attacchi simulati ai sistemi di comando segnano l'inizio di un test di prontezza militare di 10 giorni.

Taiwan ha iniziato mercoledì le sue esercitazioni militari più estese fino ad oggi, con simulazioni che prendono di mira le infrastrutture chiave e i sistemi di comando in preparazione di una potenziale invasione, hanno detto alti funzionari della difesa. "Stiamo imparando dalla situazione in Ucraina negli ultimi anni e stiamo pensando realisticamente a ciò che Taiwan potrebbe affrontare... in un vero combattimento. I comandanti devono pensare a quali problemi potrebbero affrontare le loro truppe e devono passarli ai loro subordinati". Le esercitazioni, che coinvolgono nuovi sistemi missilistici e un numero senza precedenti di riservisti, mirano a decentralizzare la leadership militare e rafforzare il coordinamento della protezione civile. Mentre Pechino li ha respinti come atteggiamenti, Taipei sostiene che riflettono le crescenti minacce regionali. TAIPEI, TAIWAN - 29 GIUGNO: L'esercitazione Jinhua 2011 al porto di Taipei il 29 giugno 2011 a Bali, Taipei, Taiwan. Una grande esercitazione antiterrorismo e di risposta ai disastri è stata organizzata nel porto di Taipei // Shutterstock