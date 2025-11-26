Taiwan presenta un bilancio supplementare per la difesa da 40 miliardi di dollari per contrastare la crescente pressione della Cina
Il piano, che si svolge dal 2026 al 2033, prevede finanziamenti per missili, droni e il nuovo sistema di difesa aerea T-Dome.
Taiwan ha annunciato un nuovo pacchetto di difesa da 40 miliardi di dollari volto a rafforzare la deterrenza contro la Cina, con il presidente Lai Ching-te che afferma che l'isola non può compromettersi sulla sicurezza nazionale. Il piano, che si svolge dal 2026 al 2033, prevede finanziamenti per missili, droni e il nuovo sistema di difesa aerea T-Dome.
La mossa arriva mentre Pechino intensifica la pressione militare e politica sull'isola autogovernata e mentre Washington esorta Taipei ad aumentare la spesa per la difesa. Il pacchetto da 1,25 trilioni di dollari taiwanesi richiederà l'approvazione del parlamento taiwanese guidato dall'opposizione.
I funzionari statunitensi affermano che la spesa aggiuntiva rafforza la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan, mentre il principale partito di opposizione di Taiwan ha avvertito il governo di "fare un passo indietro dal baratro" in un contesto di crescenti tensioni regionali. Resta da vedere quanto rapidamente il bilancio passerà attraverso il parlamento.