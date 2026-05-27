Taiwan supera l'India diventando il quinto mercato azionario più grande al mondo

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Sebbene Taiwan abbia una popolazione di poco meno di 24 milioni, il paese è incredibilmente influente, forse soprattutto per la sua industria manifatturiera ad alta tecnologia. Rispetto agli 1,5 miliardi di abitanti dell'India, è difficilmente paragonabile per dimensioni, ma quanto Taiwan abbia successo diventa molto chiaro se guardato da altri punti.

Bloomberg ora riporta che il mercato azionario di questo piccolo paese è riuscito in realtà a superare il mercato indiano in valore, rendendo Taiwan la sede del quinto mercato azionario più valorizzato al mondo. Niente male per un paese di poco meno di 24 milioni di abitanti costantemente sotto pressione dalla Cina. Ecco le attuali prime 5:



Taiwan

Hong Kong

Giappone

Cina

Stati Uniti

