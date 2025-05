Taiwan traccia parallelismi con l'Europa nell'anniversario della seconda guerra mondiale

HQ

Le ultime notizie su Taiwan . Giovedì, il presidente taiwanese Lai Ching-te ha celebrato l'80° anniversario della fine della seconda guerra mondiale in Europa esortando le democrazie a resistere all'espansione autoritaria.

Parlando ai diplomatici stranieri a Taipei, ha sottolineato che Taiwan e l'Europa affrontano minacce simili, tra cui interferenze elettorali e sabotaggi sottomarini, e ha sottolineato che placare gli aggressori non fa che incoraggiarli.

Senza nominare direttamente la Cina o la Russia, ha esortato le democrazie a rimanere unite. Il suo discorso arriva in mezzo alla crescente pressione militare da parte di Pechino e alle crescenti preoccupazioni per minacce ibride come la disinformazione e le interferenze elettorali.